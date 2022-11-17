ESPN: Мбаппе — лучший игрок предстоящего ЧМ-2022, Месси — четвёртый, Роналду — 20-й
На второй позиции расположился ещё один француз, нападающий «Реала» Карим Бензема. Третий — полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.
Форвард сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси расположился на четвёртой позиции. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 20-й.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.