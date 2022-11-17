Нкунку выступил в защиту Камавинга, который травмировал его перед ЧМ
«Моя поддержка Камавинга, на которого несправедливо нападают. Чемпионат мира должен быть инструментом для общения, а не разделения», — написал Нкунку.
Как сообщает L’Équipe, Эдуард Камавинга подвергся расистским нападкам в соцсетях после того, как на тренировке нанёс травму своему партнёру по национальной команде.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022.