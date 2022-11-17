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Нкунку выступил в защиту Камавинга, который травмировал его перед ЧМ

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Полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку выступил с обращением после того, как получил травму и покинул расположение национальной команды.

«Моя поддержка Камавинга, на которого несправедливо нападают. Чемпионат мира должен быть инструментом для общения, а не разделения», — написал Нкунку.

Как сообщает L’Équipe, Эдуард Камавинга подвергся расистским нападкам в соцсетях после того, как на тренировке нанёс травму своему партнёру по национальной команде.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022.

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