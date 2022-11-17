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Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с Сербией

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Сербией.

«Завершили сборы хорошим спаррингом с одним из лидеров европейского молодёжного футбола. Нам было очень важно продолжить демонстрировать ту стилистику и то качество футбола, которым славится молодёжная сборная», — цитирует Галактионова пресс-служба национальной команды. 

Встреча в Белграде завершилась со счётом 4:0. Игра прошла в закрытом режиме.

Мячи в составе национальной команды забили Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Автоголом также отметился сербский футболист.

Ранее Галактионов рассказал о целях «Локомотива» на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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