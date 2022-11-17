Гришин рассказал, что помогло «Спартаку» победить «Северсталь»
«Я думаю, что игра получилась интересная. Хорошо, что команде удалось собрать эмоции. Мы на своём катке играем, и у нас то от стекла, то от борта. Как-то странно. Но третий период показал, что свои стены нам всё-таки помогли», — цитирует Гришина РИА Новости.
Встреча проходила в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Спартака».
В составе хозяев шайбы забросили Шейн Принс (38-я минута), Роман Старченко (47-я, 57-я), Фил Вароне (52-я). У гостей отличились Николай Тимашов (11-я), Максим Казаков (23-я).
Таким образом, «Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 31 очком располагается на девятой строчке.
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