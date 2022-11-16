Джокович: у меня нет ощущения, что близится конец карьеры

Сербский теннисист Новак Джокович сказал, что не задумывается о завершении карьеры.

«Мне всегда есть что доказывать. Когда ты выходишь на корт, все взгляды направлены на тебя. У этих людей есть определённые ожидания от тебя. Порой с этим нелегко справляться. У меня нет ощущения, что близится конец моей карьеры. Я хорошо чувствую себя как морально, так и физически», — рассказал Джокович на пресс-конференции на Итоговом турнире ATP.

Он также подчеркнул, что будет продолжать работать и мотивировать себя.

Минувшим летом Джокович в седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Великобритании. Кроме того, теперь на его счету 21 титул турниров Большого шлема, он вышел на чистое второе место, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open.