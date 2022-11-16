Силкин: я буду смотреть ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, планирует ли смотреть чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я буду смотреть чемпионат мира. Все нормальные люди ждут этот праздник. Уже дождаться не могу начала турнира. Я не сторонник определённой сборной. Как и не могу назвать фаворита, потому что не следил за отборочными матчами», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.