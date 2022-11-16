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Мартинес: Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч»

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес считает, что вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч».
Мартинес: Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru

«На моей памяти он первый голкипер, который сыграл такую важную роль в победе в Лиге чемпионов. В футболе разные критерии, когда дело доходит до сравнения полевых игроков с вратарями, но, на мой взгляд, Тибо заслужил «Золотой мяч», — цитирует Мартинеса As.

Куртуа присоединился к «Реалу» в 2018 году. В составе мадридского клуба он провёл 196 матчей, 77 из которых отстоял на ноль. Контракт вратаря со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Мартинес назвал футболиста, который может сыграть ключевую роль для сборной Бельгии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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