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Петржела: сборная Чехии не согласится на товарищеский матч с Россией ни за какие деньги

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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная Чехии не согласится на проведение товарищеской игры с национальной командой России даже за крупное вознаграждение.
Петржела: сборная Чехии не согласится на товарищеский матч с Россией ни за какие деньги
  • Gettyimages.ru

«Сейчас товарищеский матч между Чехией и Россией невозможен. Слишком большое политическое давление, сборная Чехии не согласится ни за какие деньги», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее полузащитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал о целесообразности товарищеских матчей сборной России по футболу.

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