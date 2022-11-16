Петржела: сборная Чехии не согласится на товарищеский матч с Россией ни за какие деньги

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная Чехии не согласится на проведение товарищеской игры с национальной командой России даже за крупное вознаграждение.

«Сейчас товарищеский матч между Чехией и Россией невозможен. Слишком большое политическое давление, сборная Чехии не согласится ни за какие деньги», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее полузащитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал о целесообразности товарищеских матчей сборной России по футболу.