Анчелотти: Роналду — лучший футболист из тех, кого я когда-либо видел

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал своё мнение о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — лучший футболист из тех, кого я когда-либо видел», — цитирует Анчелотти Los Blancos Live.

Португальский нападающий тренировался под руководством Анчелотти с 2013 по 2015 год в мадридском «Реале». В сезоне-2013/14 клуб выиграл Лигу чемпионов, а Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с «Манчестер Юнайтед» и зовёт его в свой клуб.