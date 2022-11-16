Игрок молодёжки «Спартака» дисквалифицирован за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что игрок молодёжной команды «Спартака» Михаил Пилипенко дисквалифицирован на два матча за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.

«Пилипенко, который вместе с болельщиками «Спартака», используя громкоговорящее устройство, скандировал оскорбительные кричалки в адрес соперника, дисквалифицирован на два матча в молодёжном первенстве», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

4 ноября после матча 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) хавбек вместе с болельщиками красно-белых скандировал оскорбительную кричалку в адрес красно-синих.

Ранее в «Спартаке» объяснили оскорбительную кричалку игрока молодёжки в адрес ЦСКА.