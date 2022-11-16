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Роналду признался, что хранит дома прах умерших отца и сына

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что хранит прах ушедших из жизни отца Жозе Авейру и новорождённого сына Анхеля.
Роналду признался, что хранит дома прах умерших отца и сына
  • Gettyimages.ru

«Я хочу сохранить прах моего отца и сына на протяжении всей своей жизни, а не развеять их над океаном. Я вспоминаю отца и сына всё время. Они помогают мне становиться лучше, быть хорошим человеком. Это невероятно важно для меня. Я горжусь ими», — приводит слова Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану The Sun.

18 апреля супруга 37-летнего португальца Джорджина родила двух детей. Позже стало известно, что один из них скончался. Отец нападающего умер в 2005 году. 

Ранее Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына.

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