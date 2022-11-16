Бывший футболист «Зенита» Кришито заявил, что ещё не принял решения о завершении карьеры
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«Ещё не завершил карьеру. Раздумываю», — приводит слова Кришито «Матч ТВ».
16 ноября на официальном сайте «Торонто» появилась новость о том, что 35-летний итальянец завершает карьеру.
Кришито играл за петербургский клуб с 2011 по 2018 год. На счету защитника 20 голов в 224 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. В составе «Зенита» Кришито выиграл РПЛ (сезон‑2011/12 и 2014/15), Кубок России (сезон-2015/16) и Суперкубок страны (2015 и 2016).
Ранее агент Кришито Андреа Д'Амико не исключил возможного возвращения защитника в петербургский клуб.