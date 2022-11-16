Кассано: у Роналду непомерное эго, он больше не справляется физически

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«У Роналду повязка на глазах. Он думает, что сможет играть до 50 лет… У Криштиану непомерное эго, он больше не справляется физически. Каждый раз Роналду лишь подтверждает, что ставит свой эгоизм на первое место», — цитирует Кассано Goal.com.

Напомним, что португалец летом 2021 года перешёл в МЮ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорождённого сына.