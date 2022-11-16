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Бывший футболист сборной Англии Кэхилл объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершении карьеры.
Бывший футболист сборной Англии Кэхилл объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Я достиг всего, о чём только мог мечтать. Я выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ. Хотелось бы сказать спасибо всем, с кем мы играли во время моей карьеры. Было тяжело принять это решение, однако я тщательно всё обдумал и понял, что мне нужно перейти к новому этапу», — написал Кэхилл в своих социальных сетях.

36‑летний англичанин является двукратным победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), обладателем Кубка Лиги чемпионов, обладателем кубка Лиги Европы и Кубка Английской футбольной лиги.

Ранее бывший защитник петербургского «Зенита» объявил о завершении карьеры.

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