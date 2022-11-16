Рианчо: Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую команду сборной Бразилии

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что у бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» не было шансов попасть в итоговую заявку своей сборной на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то не факт», — цитирует Рианчо Sport24.

По его мнению, главный тренер сборной Бразилии Тите выбрал лучших игроков мирового футбола. При этом Рианчо отметил, что бразильцы из «Зенита» сильны только в рамках Российской премьер-лиги.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Малком высказался о непопадании в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.