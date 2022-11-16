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Кавазашвили: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 никто не заметит

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Кавазашвили: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 никто не заметит
  • РИА Новости

«Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной России — мусор. Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно», — цитирует Кавазашвили Sport24.

При этом он добавил, что разочарован недопуском сборной России. По мнению ветерана, подопечные Валерия Карпина обыграли бы команду Польши в стыковых матчах.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. 

Ранее экс-президент Аргентины назвал сборную Германии «высшей расой» на ЧМ-2022.

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