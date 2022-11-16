Кавазашвили: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 никто не заметит
- РИА Новости
«Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной России — мусор. Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно», — цитирует Кавазашвили Sport24.
При этом он добавил, что разочарован недопуском сборной России. По мнению ветерана, подопечные Валерия Карпина обыграли бы команду Польши в стыковых матчах.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее экс-президент Аргентины назвал сборную Германии «высшей расой» на ЧМ-2022.