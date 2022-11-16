Андрей Мостовой призвал Александра Мостового чуть уважительнее относиться к нынешним игрокам

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о словах экс-игрока сборной России Александра Мостового в адрес молодых футболистов.

«Он себя очень любит. В принципе, игроки того времени считают себя очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом. Но можно чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Андрей в составе сборной России отправился в Душанбе на товарищеский матч с командой Таджикистана, который пройдёт 17 ноября.

20 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Узбекистана в Ташкенте.

Ранее Артём Макарчук заявил, что матчи сборной России нужны, потому что люди будут смотреть и обсуждать их.