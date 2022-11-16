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Андрей Мостовой призвал Александра Мостового чуть уважительнее относиться к нынешним игрокам

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о словах экс-игрока сборной России Александра Мостового в адрес молодых футболистов.
Андрей Мостовой призвал Александра Мостового чуть уважительнее относиться к нынешним игрокам
  • Gettyimages.ru

«Он себя очень любит. В принципе, игроки того времени считают себя очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом. Но можно чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Андрей в составе сборной России отправился в Душанбе на товарищеский матч с командой Таджикистана, который пройдёт 17 ноября.

20 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Узбекистана в Ташкенте.

Ранее Артём Макарчук заявил, что матчи сборной России нужны, потому что люди будут смотреть и обсуждать их.

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