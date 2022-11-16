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Тренер сборной США отреагировал на призыв ФИФА перед ЧМ-2022

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Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер отреагировал на призыв Международной федерации футбола (ФИФА) к участникам чемпионата мира 2022 года в Катаре концентрироваться на футболе, а не на политике.
Тренер сборной США отреагировал на призыв ФИФА перед ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что, пока мы находимся в Катаре, важно привлекать внимание к существующим проблемам. Думаю, что именно так можно добиться перемен», — приводит слова Берхалтера ESPN.

Как отметил тренер, США хотят привлечь внимание к социальным проблемам за границей.

«Мы согласны, что Катар добился больших успехов, но впереди ещё много работы. Речь идёт о том, что перемен можно достичь, начав с себя. Поэтому я думаю, что это будет уместно и здесь», — сказал он.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Американские футболисты на групповом этапе сыграют с командами Англии, Ирана и Уэльса.

Ранее сообщалось, что полузащитника «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани вызвали в сборную Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

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