Авербух: почему мы должны смотреть футбол, из которого нас изгнали

Продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне не интересно, когда не играют наши ребята. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история», — цитирует Авербуха Sport24.

Он добавил, что иногда смотрит центральные матчи чемпионата России по футболу.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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