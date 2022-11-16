Узнать больше

Авербух: почему мы должны смотреть футбол, из которого нас изгнали

Короткая ссылка
Продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира по футболу в Катаре.
Авербух: почему мы должны смотреть футбол, из которого нас изгнали
  • РИА Новости

«Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне не интересно, когда не играют наши ребята. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история», — цитирует Авербуха Sport24.

Он добавил, что иногда смотрит центральные матчи чемпионата России по футболу.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Юрий Сёмин назвал главных фаворитов ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить