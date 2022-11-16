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Дмитриева рассказала, в каком случае Рублёв сможет победить Джоковича

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Бывшая теннисистка Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP.
Дмитриева рассказала, в каком случае Рублёв сможет победить Джоковича
  • Gettyimages.ru

«Скорее всего, победит Джокович, но если Андрей будет играть безошибочно, очень активно, то почему бы ему и не обыграть серба?» — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Встреча между Джоковичем и Рублёвым состоится 16 ноября.

В первом матче россиянин обыграл соотечественника Даниила Медведева.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Рублёву и Медведеву будет сложно победить Джоковича на Итоговом турнире ATP.

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