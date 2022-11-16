Дмитриева рассказала, в каком случае Рублёв сможет победить Джоковича
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«Скорее всего, победит Джокович, но если Андрей будет играть безошибочно, очень активно, то почему бы ему и не обыграть серба?» — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».
Встреча между Джоковичем и Рублёвым состоится 16 ноября.
В первом матче россиянин обыграл соотечественника Даниила Медведева.
Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Рублёву и Медведеву будет сложно победить Джоковича на Итоговом турнире ATP.