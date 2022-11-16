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В Госдуме осудили власти Германии за отказ выдать визу главе ПКР Рожкову

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на отказ властей Германии в выдаче визы главе Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлу Рожкову для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC).
В Госдуме осудили власти Германии за отказ выдать визу главе ПКР Рожкову
  • РИА Новости

«В этой ситуации напомню слова Томаса Баха, который заявил, что страны не должны препятствовать спорту. Да, МОК и IPC — разные организации, однако IPC ничего не может сделать, когда какая‑то страна запрещает въезд атлету или какому‑то чиновнику. Они пытались помочь, но ты ничего не сделаешь, если страна не пускает человека», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Депутат назвала нездоровой логику властей Германии.

«Даже если МОК и IPC допустят спортсменов из России, однако дальше же будут действовать страны, их политики не выполнят эти предписания и уничтожат спорт. Так и происходит сейчас. Власти Германии действуют по своей нездоровой логике. Они не допускают обычных граждан и не хотят пускать главу ПКР. Как сейчас поступила Германия, могут поступить и другие страны, сказав: а зачем нам пускать россиян, зачем нам лишние соперники? Сегодня не пустили чиновника, завтра — спортсмена», — заявила она.

16 ноября в Берлине проходит внеочередная генассамблея IPC, на которой, в том числе, будет рассматриваться статус ПКР и статус Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил со специальным обращением к участникам саммита G20, призвав лидеров «двадцатки» включить в итоговую резолюцию саммита заявление о политической нейтральности спорта, чтобы хозяева будущих Олимпиад могли принимать атлетов со всего мира — вне зависимости от каких-либо конфликтов.

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