В Госдуме осудили власти Германии за отказ выдать визу главе ПКР Рожкову
- РИА Новости
«В этой ситуации напомню слова Томаса Баха, который заявил, что страны не должны препятствовать спорту. Да, МОК и IPC — разные организации, однако IPC ничего не может сделать, когда какая‑то страна запрещает въезд атлету или какому‑то чиновнику. Они пытались помочь, но ты ничего не сделаешь, если страна не пускает человека», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».
Депутат назвала нездоровой логику властей Германии.
«Даже если МОК и IPC допустят спортсменов из России, однако дальше же будут действовать страны, их политики не выполнят эти предписания и уничтожат спорт. Так и происходит сейчас. Власти Германии действуют по своей нездоровой логике. Они не допускают обычных граждан и не хотят пускать главу ПКР. Как сейчас поступила Германия, могут поступить и другие страны, сказав: а зачем нам пускать россиян, зачем нам лишние соперники? Сегодня не пустили чиновника, завтра — спортсмена», — заявила она.
16 ноября в Берлине проходит внеочередная генассамблея IPC, на которой, в том числе, будет рассматриваться статус ПКР и статус Паралимпийского комитета Белоруссии.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил со специальным обращением к участникам саммита G20, призвав лидеров «двадцатки» включить в итоговую резолюцию саммита заявление о политической нейтральности спорта, чтобы хозяева будущих Олимпиад могли принимать атлетов со всего мира — вне зависимости от каких-либо конфликтов.