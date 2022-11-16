Аргентинские болельщики об игроках Франции: мать из Нигерии, отец из Камеруна
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«Слушайте! Они играют за Францию, но они все из Анголы! Как прекрасно, что они сбежали. Их мать из Нигерии, отец из Камеруна, но по документам они французы!» — спели аргентинцы.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
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