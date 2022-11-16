Агент Кришито не исключил возвращения футболиста в «Зенит»

Андреа Д'Амико, агент бывшего защитника «Зенит» Доменико Кришито, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в петербургский клуб.

«На данный момент Кришито отошёл от футбола. В будущем Доменико может стать тренером. Возвращение в «Зенит»? Всё возможно. Было бы прекрасно однажды увидеть его в петербургском клубе!» — приводит слова Д'Амико «Спорт-Экспресс».

16 ноября 35-летний итальянец объявил о завершении карьеры.

Кришито играл за петербургский клуб с 2011 по 2018 год. На счету защитника 20 голов в 224 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. В составе «Зенита» Кришито выиграл РПЛ (сезон‑2011/12 и 2014/15), Кубок России (сезон-2015/16) и Суперкубок страны (2015 и 2016).

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Родриго пропустит матч пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.