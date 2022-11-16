Бывший футболист «Зенита» Кришито объявил о завершении карьеры
- РИА Новости
«У Доменико была прекрасная карьера. Мы рады, что имели возможность работать с ним. Кришито был настоящим профессионалом», — приводит слова президента «Торонто» Билла Мэннинга официальный сайт канадского клуба.
35‑летний итальянец играл за петербургский клуб с 2011 по 2018 год. На счету защитника 20 голов в 224 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. В составе «Зенита» Кришито выиграл РПЛ (сезон‑2011/12 и 2014/15), Кубок России (сезон-2015/16) и Суперкубок страны (2015 и 2016).
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Родриго пропустит матч пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.