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Филатов решил переизбираться на пост главы Федерации шахмат России

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Андрей Филатов принял решение переизбираться на пост главы Федерации шахмат России (ФШР).
Филатов решил переизбираться на пост главы Федерации шахмат России
  • РИА Новости

«Я решил баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идёт команда из пяти вице-президентов, которым я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы. Это Андрей Гурьев, Александр Жуков, Наталья Комарова, Сергей Смагин и Павел Шинский. Если мы победим в предстоящих выборах, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в России», — приводит слова Филатова сайт ФШР.

Отчётно-выборочный съезд организации состоится 17 декабря в Москве.

50-летний Филатов возглавляет ФШР с 2014 года.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова выписали из больницы.

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