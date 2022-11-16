Филатов решил переизбираться на пост главы Федерации шахмат России

Андрей Филатов принял решение переизбираться на пост главы Федерации шахмат России (ФШР).

«Я решил баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идёт команда из пяти вице-президентов, которым я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы. Это Андрей Гурьев, Александр Жуков, Наталья Комарова, Сергей Смагин и Павел Шинский. Если мы победим в предстоящих выборах, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в России», — приводит слова Филатова сайт ФШР.

Отчётно-выборочный съезд организации состоится 17 декабря в Москве.

50-летний Филатов возглавляет ФШР с 2014 года.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова выписали из больницы.