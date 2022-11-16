Овечкин вышел на 70-е место по матчам в НХЛ
- AP
Встреча регулярного чемпионата с «Флорида Пантерз» (2:5), прошедшая в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена», стала для 37-летнего россиянина 1282-й в НХЛ.
По этому показателю нападающий обошёл двукратного обладателя Кубка Стэнли защитника Дэрилла Сидора (1281).
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 14 (8 + 6) очков в 18 играх НХЛ.
Ранее сообщалось, что две передачи российского нападающего Александра Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Вегас».