Узнать больше

Овечкин вышел на 70-е место по матчам в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 70-е место по матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин вышел на 70-е место по матчам в НХЛ
  • AP

Встреча регулярного чемпионата с «Флорида Пантерз» (2:5), прошедшая в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена», стала для 37-летнего россиянина 1282-й в НХЛ.

По этому показателю нападающий обошёл двукратного обладателя Кубка Стэнли защитника Дэрилла Сидора (1281).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 14 (8 + 6) очков в 18 играх НХЛ.

Ранее сообщалось, что две передачи российского нападающего Александра Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Вегас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить