Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Вегас»

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Люк Канин, Мэтт Ньето, Тимо Майер, Логан Кутюр и Марио Ферраро.

У хозяев голы на счету Джека Айкела и Джонатана Маршессо.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в игре с «Нэшвиллом».