Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» победить «Вегас»
- AP
Встреча проходила в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась со счётом 5:2.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Люк Канин, Мэтт Ньето, Тимо Майер, Логан Кутюр и Марио Ферраро.
У хозяев голы на счету Джека Айкела и Джонатана Маршессо.
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в игре с «Нэшвиллом».