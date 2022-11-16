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Гол Гаврикова в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Филадельфией»

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Гаврикова в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Филадельфией»
  • AP

Встреча проходила в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шон Курали, Бун Дженнер (2), Эрик Робинсон и российский нападающий Владислав Гавриков в овертайме с передачи своего соотечественника форварда Егора Чинахова. Также Гавриков отметился результативной передачей.

У гостей голы на счету Кевина Хейза, Ноа Кейтса, Ника Силера и Трэвиса Конечны.

Ранее сообщалось, что передачи российских игроков Владислава Наместникова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас».

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