Гол Гаврикова в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Филадельфией»
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Встреча проходила в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шон Курали, Бун Дженнер (2), Эрик Робинсон и российский нападающий Владислав Гавриков в овертайме с передачи своего соотечественника форварда Егора Чинахова. Также Гавриков отметился результативной передачей.
У гостей голы на счету Кевина Хейза, Ноа Кейтса, Ника Силера и Трэвиса Конечны.
Ранее сообщалось, что передачи российских игроков Владислава Наместникова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас».