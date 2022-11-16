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Флик: хотим, чтобы все игроки сборной Германии подошли к матчу с Японией на одном уровне

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Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии игроков перед чемпионатом мира — 2022 в Катаре.

«Мы смотрим на тех футболистов, которые провели много матчей. Кому-то из них может понадобиться перерыв. Мы хотим, чтобы все игроки подошли к матчу с Японией на одном уровне», — цитирует Флика Kicker.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике сообщил, что будет вести трансляции с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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