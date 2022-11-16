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Прудников высказался о возможном переходе Сычевого в «Црвену Звезду»

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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

«Следует ли Сычевому соглашаться на предложение «Црвены Звезды»? Ну, если он хочет поиграть в Европе, то да. Почему нет? Засветится в Лиге чемпионов, Лиге Европы, и будет хорошо», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал новость об интересе клуба к Сычевому.

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