Прудников высказался о возможном переходе Сычевого в «Црвену Звезду»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

«Следует ли Сычевому соглашаться на предложение «Црвены Звезды»? Ну, если он хочет поиграть в Европе, то да. Почему нет? Засветится в Лиге чемпионов, Лиге Европы, и будет хорошо», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал новость об интересе клуба к Сычевому.