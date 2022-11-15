Булыкин: на ЧМ-2022 буду особенно следить за Бельгией

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, какую команду будет поддерживать на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Особенно буду следить за Бельгией, потому что там играют Алдервейрелд, Вертонген и Лукаку. Учитывая, что это большой праздник футбола для всей планеты, так ещё и бывшие одноклубники там играют, обязательно буду смотреть и болеть», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По его мнению, за сборными Аргентины, Бразилии и Германии будет интересно наблюдать, так как они могут хорошо провести турнир.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2022.