Вудкрофт: СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА.

«СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку. Нас подвела игра в меньшинстве… В целом были больше ошибки индивидуальные, нежели системные. Нужно улучшать общий уровень. И быть готовым играть все 60 минут против таких сильных команд, как ЦСКА и СКА», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе петербургской команды отличились Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев, Степан Фальковский, дубль оформил Дмитрий Яшкин. У минской команды шайбы забросили Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

СКА прервал серию из трёх поражений подряд и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 54 очками. «Динамо» расположилось на шестом месте с 32 очками.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча с минским «Динамо».