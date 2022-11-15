Кавазашвили считает, что Максименко стоит перейти из «Спартака» в другой клуб

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что голкипер красно-белых Александр Максименко способен играть в Европе.

«Максименко вполне мог бы заиграть в топ-клубах РПЛ или даже в Европе. Если он готов ждать своей очереди, то он, естественно, остаётся в команде и продолжает ждать случая, чтобы его начали ставить. Если он не готов и хочет закрепиться как основной вратарь, то ему надо искать другую команду», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днём».

Александр Селихов перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Максименко начал выступать за главную команду красно-белых в 2016-м.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» (36) занимает второе место. «Ростов» (35) располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» (29).

Ранее голкипер Селихов рассказал о взаимоотношениях с Максименко в московском «Спартаке».