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Тамбиев — о поражении ЦСКА: закономерный исход матча

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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

«Закономерный исход матча. Нам хватило движения, фитнеса только на первый период. Потом уже не было движения, агрессии. Ничего не поделаешь, природу не обманешь», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев шайбы забросили Антон Слепышев (11-я минута) и Фредрик Классон (55-я).

Таким образом, ЦСКА с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 38 очками располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Адмиралом».

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