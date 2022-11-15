Тамбиев — о поражении ЦСКА: закономерный исход матча
«Закономерный исход матча. Нам хватило движения, фитнеса только на первый период. Потом уже не было движения, агрессии. Ничего не поделаешь, природу не обманешь», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.
Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев шайбы забросили Антон Слепышев (11-я минута) и Фредрик Классон (55-я).
Таким образом, ЦСКА с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 38 очками располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Адмиралом».