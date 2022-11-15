Фёдоров: мне всегда нравилась игра «Адмирала», это очень непростая команда
«Соперник очень системно действовал, мне всегда нравилась игра «Адмирала». Это очень непростая команда, они не просто так выиграли столько матчей подряд. Они нас хорошо разобрали, не дали нам играть в большинстве так же хорошо, как и в прошлом матче», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.
Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев шайбы забросили Антон Слепышев (11-я минута) и Фредрик Классон (55-я).
Таким образом, ЦСКА с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 38 очками располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что СКА забросил шесть шайб в третьем периоде и разгромил минское «Динамо».