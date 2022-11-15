Фёдоров: мне всегда нравилась игра «Адмирала», это очень непростая команда

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом».

«Соперник очень системно действовал, мне всегда нравилась игра «Адмирала». Это очень непростая команда, они не просто так выиграли столько матчей подряд. Они нас хорошо разобрали, не дали нам играть в большинстве так же хорошо, как и в прошлом матче», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев шайбы забросили Антон Слепышев (11-я минута) и Фредрик Классон (55-я).

Таким образом, ЦСКА с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 38 очками располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что СКА забросил шесть шайб в третьем периоде и разгромил минское «Динамо».