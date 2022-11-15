СКА забросил шесть шайб в третьем периоде и разгромил минское «Динамо»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Встреча завершилась со счётом 7:2.
В составе петербургской команды отличились Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев, Степан Фальковский, дубль оформил Дмитрий Яшкин. У минской команды шайбы забросили Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.
СКА прервал серию из трёх поражений подряд и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 54 очками. «Динамо» расположилось на шестом месте с 32 очками.
Ранее ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.