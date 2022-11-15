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СКА забросил шесть шайб в третьем периоде и разгромил минское «Динамо»

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СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА забросил шесть шайб в третьем периоде и разгромил минское «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе петербургской команды отличились Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев, Степан Фальковский, дубль оформил Дмитрий Яшкин. У минской команды шайбы забросили Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

СКА прервал серию из трёх поражений подряд и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 54 очками. «Динамо» расположилось на шестом месте с 32 очками.  

Ранее ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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