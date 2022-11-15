Рязанцев: на ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России, но не могу этого сделать

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«На ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России. Но, к сожалению, не могу этого сделать… Ни за кого не буду болеть. Я же русский человек, болею только за сборную России», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2022.