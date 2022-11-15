Матыцин — о выступлении Баха: без России мировой спорт существовать не может

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время ещё раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха ещё раз это подтверждает», — цитирует Матыцина ТАСС.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал заявление Баха.