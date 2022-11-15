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Матыцин — о выступлении Баха: без России мировой спорт существовать не может

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Матыцин — о выступлении Баха: без России мировой спорт существовать не может
  • РИА Новости
  • © Ильнар Тухбатов

«Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время ещё раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха ещё раз это подтверждает», — цитирует Матыцина ТАСС.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал заявление Баха.

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