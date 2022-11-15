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В «Наполи» прокомментировали возможное продление контракта с Кварацхелией

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал возможное продление контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.
В «Наполи» прокомментировали возможное продление контракта с Кварацхелией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы поговорим с его агентами о контракте. У нас хорошие отношения, и нынешний контракт Хвичи действует в течение следующих четырёх лет. С этим нет никаких проблем», — приводит слова Джинтоли Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кварацхелия ответил на сравнения с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.

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