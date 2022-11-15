Арбитр Федотов назвал Безбородова лучшим судьёй РПЛ

Российский арбитр Игорь Федотов назвал лучшего судью в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На данный момент лучший арбитр РПЛ — Владислав Безбородов. Он у меня на первом месте с хорошим преимуществом. Думаю, у департамента судейства он также на первом месте», — цитирует Федотова Sport24.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.