Арбитр Федотов назвал Безбородова лучшим судьёй РПЛ
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«На данный момент лучший арбитр РПЛ — Владислав Безбородов. Он у меня на первом месте с хорошим преимуществом. Думаю, у департамента судейства он также на первом месте», — цитирует Федотова Sport24.
ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.
Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.