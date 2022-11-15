Узнать больше

Арбитр Федотов назвал Безбородова лучшим судьёй РПЛ

Короткая ссылка
Российский арбитр Игорь Федотов назвал лучшего судью в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Арбитр Федотов назвал Безбородова лучшим судьёй РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На данный момент лучший арбитр РПЛ — Владислав Безбородов. Он у меня на первом месте с хорошим преимуществом. Думаю, у департамента судейства он также на первом месте», — цитирует Федотова Sport24.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить