Щербакова: у Тутберидзе нельзя ходить на тренировки ради удовольствия

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о сотрудничестве с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Спустя год случился настоящий прорыв: я сделала главное, что от меня требовалось, — запрыгала все тройные прыжки. Тут надо понимать, что Этери Георгиевна — тренер, у которого нельзя просто ходить на тренировки ради удовольствия, у неё нужно работать», — цитирует Щербакову «Сноб».

18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

В августе Анна перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.

Ранее Щербакова рассказала, что смотрит российские соревнования по фигурному катанию.