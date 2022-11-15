Щербакова: у Тутберидзе нельзя ходить на тренировки ради удовольствия
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- © Peter Kneffel/dpa
«Спустя год случился настоящий прорыв: я сделала главное, что от меня требовалось, — запрыгала все тройные прыжки. Тут надо понимать, что Этери Георгиевна — тренер, у которого нельзя просто ходить на тренировки ради удовольствия, у неё нужно работать», — цитирует Щербакову «Сноб».
18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.
В августе Анна перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.
Ранее Щербакова рассказала, что смотрит российские соревнования по фигурному катанию.