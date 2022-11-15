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Скопцова сравнила зарплаты фигуристов и российских футболистов

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Чемпионка мира среди юниоров в танцах на льду Анастасия Скопцова прокомментировала разницу в зарплатах у футболистов и фигуристов.
Скопцова сравнила зарплаты фигуристов и российских футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis Ltd

«Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты. Да, у них соревнования через день, а у нас восемь в году. Но наши спортсмены точно не халявят», — цитирует Скопцову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Скопцова выступала в паре с Кириллом Алёшиным. Российский дуэт выиграл чемпионат мира среди юниоров, также Скопцова и Алёшин стали призёрами Гран-при России и чемпионата страны. 

3 июня СМИ сообщали, что дуэт Скопцова — Алёшин завершил спортивную карьеру.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что в настоящее время идёт поиск форм реализации Алёшина.

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