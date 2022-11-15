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Чесноков считает Джоковича главным претендентом на победу в Итоговом турнире АТР

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, кого считает главным фаворитом Итогового турнира ATP.
Чесноков считает Джоковича главным претендентом на победу в Итоговом турнире АТР
  • Gettyimages.ru
  • © Shi Tang

«Из этого квартета точно выйдет один теннисист — Новак Джокович. Он безумно хорошо играет и, по моему мнению, главный претендент на победу в этом турнире АТР. Вторая строчка будет разыгрываться между нашими ребятами и Циципасом, но вместе Медведев и Рублёв из этой группы не выйдут», — цитирует Чеснокова Sport24.

В первом матче сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

В группе, помимо Джоковича и Циципаса, также выступают россияне Рублёв и Медведев. 

Ранее Медведев прокомментировал поражение от Рублёва на старте Итогового турнира ATP.

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