Чесноков считает Джоковича главным претендентом на победу в Итоговом турнире АТР

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, кого считает главным фаворитом Итогового турнира ATP.

«Из этого квартета точно выйдет один теннисист — Новак Джокович. Он безумно хорошо играет и, по моему мнению, главный претендент на победу в этом турнире АТР. Вторая строчка будет разыгрываться между нашими ребятами и Циципасом, но вместе Медведев и Рублёв из этой группы не выйдут», — цитирует Чеснокова Sport24.

В первом матче сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

В группе, помимо Джоковича и Циципаса, также выступают россияне Рублёв и Медведев.

Ранее Медведев прокомментировал поражение от Рублёва на старте Итогового турнира ATP.