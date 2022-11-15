Чесноков считает Джоковича главным претендентом на победу в Итоговом турнире АТР
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«Из этого квартета точно выйдет один теннисист — Новак Джокович. Он безумно хорошо играет и, по моему мнению, главный претендент на победу в этом турнире АТР. Вторая строчка будет разыгрываться между нашими ребятами и Циципасом, но вместе Медведев и Рублёв из этой группы не выйдут», — цитирует Чеснокова Sport24.
В первом матче сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
В группе, помимо Джоковича и Циципаса, также выступают россияне Рублёв и Медведев.
Ранее Медведев прокомментировал поражение от Рублёва на старте Итогового турнира ATP.