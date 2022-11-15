Get French Football News: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ из-за задержек по зарплате
- AP
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В начале октября нападающий не получил деньги за сентябрь. К 11 октября, когда впервые появились новости о желании француза уйти из команды, выплат по-прежнему не было. Спустя несколько дней парижский клуб перечислил часть зарплаты, сообщает Get French Football News.
Уточняется, что по контракту Мбаппе должен получать €70 млн в год.
23-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провёл 20 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Мбаппе оплатил 28 детям из деревни билеты на матч ПСЖ и проживание в Париже.