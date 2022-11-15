Колосков: Слуцкий — топ-специалист, он может возглавить любой клуб РПЛ
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«Мне жаль Слуцкого. С точки зрения репутации, его работа в «Рубине» будет иметь негативный эффект, но я по-прежнему считаю, что Слуцкий — топ-специалист. В принципе Слуцкий может возглавить абсолютно любой клуб РПЛ, это ему по силам», — цитирует Колоскова Sport24.
15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.
В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.
Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого.