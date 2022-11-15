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Колосков: Слуцкий — топ-специалист, он может возглавить любой клуб РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого покинуть клуб.
Колосков: Слуцкий — топ-специалист, он может возглавить любой клуб РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мне жаль Слуцкого. С точки зрения репутации, его работа в «Рубине» будет иметь негативный эффект, но я по-прежнему считаю, что Слуцкий — топ-специалист. В принципе Слуцкий может возглавить абсолютно любой клуб РПЛ, это ему по силам», — цитирует Колоскова Sport24.

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого.

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