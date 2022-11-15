Мостовой: Слуцкий должен был уйти, когда «Рубин» вылетел из РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение тренера Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».

«После того как «Рубин» вылетел из РПЛ, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным для нас причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить — ушёл и ушёл», — цитирует Мостового «Чемпионат».

15 ноября стало известно, что Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее «Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера.