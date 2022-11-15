Мостовой: Слуцкий должен был уйти, когда «Рубин» вылетел из РПЛ
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«После того как «Рубин» вылетел из РПЛ, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным для нас причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить — ушёл и ушёл», — цитирует Мостового «Чемпионат».
15 ноября стало известно, что Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.
Ранее «Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера.