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Слуцкий покинул «Рубин»

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Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника казанского «Рубина».
Слуцкий покинул «Рубин»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе», — передаёт пресс-служба казанцев.

Специалист тренировал команду с 2019 года. Под его руководством «Рубин» вышел в Лигу конференций в сезоне-2020/21.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.

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