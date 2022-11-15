Слуцкий покинул «Рубин»

Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника казанского «Рубина».

«Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе», — передаёт пресс-служба казанцев.

Специалист тренировал команду с 2019 года. Под его руководством «Рубин» вышел в Лигу конференций в сезоне-2020/21.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.