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Глейхенгауз объяснил, почему не комментирует дело Валиевой

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал допинг-расследование фигуристки Камилы Валиевой.
Глейхенгауз объяснил, почему не комментирует дело Валиевой
  • РИА Новости

«Слушайте, по вопросам этого дела мне всегда много чего хотелось сказать, но с юридической точки зрения я этого сделать не могу», — цитирует Глейхенгауза «Чемпионат».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Анна Щербакова призналась, что с интересом смотрит российские этапы Гран-при.

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