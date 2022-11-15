Глейхенгауз объяснил, почему не комментирует дело Валиевой

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал допинг-расследование фигуристки Камилы Валиевой.

«Слушайте, по вопросам этого дела мне всегда много чего хотелось сказать, но с юридической точки зрения я этого сделать не могу», — цитирует Глейхенгауза «Чемпионат».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Анна Щербакова призналась, что с интересом смотрит российские этапы Гран-при.