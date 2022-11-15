Щербакова призналась, что с интересом смотрит российские этапы Гран-при
- РИА Новости
«Иногда смотрю международные турниры, но больше я слежу за этапами Гран-при России. Очень интересно наблюдать за ребятами, за многих переживаю сильно», — цитирует Щербакову «Чемпионат».
18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.
В августе Анна перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Щербакова сделала тройной флип на первом публичном прокате после операции.