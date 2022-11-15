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Плющенко обратился к своей ученице Муравьёвой после этапа Гран-при в Москве

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко трогательно обратился к своей ученице Софье Муравьёвой после четвёртого этапа Гран-при России в Москве.

«Ты боец, и твой чемпионский характер проявляется с каждым стартом! Путь наш непростой, но я уверен, что он будет очень интересным и ярким! Верим в тебя и всегда рядом!» — написал Плющенко в соцсетях.

25-летняя Елизавета Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

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